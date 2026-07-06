Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Performance unter der Lupe
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06.07.2026 10:03:54
IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Repsol-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Repsol-Papiers betrug an diesem Tag 10,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99,522 Repsol-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 22,33 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 222,33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 122,23 Prozent zugenommen.
Am Markt war Repsol jüngst 24,68 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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