IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repsol von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Repsol-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Repsol-Papier letztlich bei 10,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,328 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.04.2026 194,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,89 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,87 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 23,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at