IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Repsol-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Repsol-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,99 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, hätte er nun 66,711 Anteile im Depot. Die gehaltenen Repsol-Papiere wären am 16.10.2026 1 987,99 EUR wert, da der Schlussstand 29,80 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 987,99 EUR entspricht einer Performance von +98,80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Repsol eine Börsenbewertung in Höhe von 32,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at