IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Repsol-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Repsol-Papier statt. Zum Handelsende stand die Repsol-Aktie an diesem Tag bei 10,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,302 Repsol-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 213,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 113,95 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Repsol bezifferte sich zuletzt auf 25,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at