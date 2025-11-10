IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Repsol gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Repsol-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Repsol-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,49 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Repsol-Aktie investierten, hätten nun 87,032 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 1 439,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,54 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 43,95 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Repsol eine Marktkapitalisierung von 18,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at