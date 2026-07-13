IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repsol-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Repsol eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Repsol-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Repsol-Aktie betrug an diesem Tag 7,58 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Repsol-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 318,503 Repsol-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 483,79 EUR, da sich der Wert einer Repsol-Aktie am 10.07.2026 auf 23,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 204,84 Prozent vermehrt.

Repsol wurde am Markt mit 25,55 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at