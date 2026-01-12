Repsol Aktie

Langfristige Performance 12.01.2026 10:03:45

IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repsol von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Repsol-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Repsol-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Repsol-Papier bei 14,87 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,725 Repsol-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,96 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 09.01.2026 auf 16,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,96 Prozent.

Der Marktwert von Repsol betrug jüngst 18,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Nachrichten zu Repsol S.A.

Analysen zu Repsol S.A.

16.09.24 Repsol Neutral UBS AG
