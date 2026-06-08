IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repsol von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Repsol eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Repsol-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Repsol-Aktie bei 11,29 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,857 Repsol-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 204,43 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 05.06.2026 auf 23,08 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 104,43 Prozent.

Der Börsenwert von Repsol belief sich jüngst auf 25,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at