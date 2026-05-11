Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|Repsol-Anlage
|
11.05.2026 10:04:47
IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repsol-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Repsol-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Repsol-Anteile bei 10,72 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Repsol-Aktie investiert, befänden sich nun 933,184 Repsol-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 22,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 576,71 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 105,77 Prozent gleich.
Repsol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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