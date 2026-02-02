Repsol Aktie

WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115

Lukratives Repsol-Investment? 02.02.2026 10:04:30

IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repsol-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Repsol-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Repsol-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,27 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,873 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Repsol-Papiers auf 16,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,89 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Repsol einen Börsenwert von 17,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Repsol S.A.

Analysen zu Repsol S.A.

16.09.24 Repsol Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Repsol S.A. 16,31 -1,00%

