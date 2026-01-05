Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Rentabler Sacyr Vallehermoso-Einstieg?
|
05.01.2026 10:03:53
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.01.2016 wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Sacyr Vallehermoso-Aktie bei 1,63 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 61,255 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Anteile wären am 02.01.2026 240,49 EUR wert, da der Schlussstand 3,93 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140,49 Prozent erhöht.
Der Sacyr Vallehermoso-Wert an der Börse wurde auf 3,11 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
