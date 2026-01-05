IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sacyr Vallehermoso gewesen.

Am 05.01.2016 wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Sacyr Vallehermoso-Aktie bei 1,63 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 61,255 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sacyr Vallehermoso-Anteile wären am 02.01.2026 240,49 EUR wert, da der Schlussstand 3,93 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140,49 Prozent erhöht.

Der Sacyr Vallehermoso-Wert an der Börse wurde auf 3,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

