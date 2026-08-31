IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,94 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 340,368 Sacyr Vallehermoso-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 462,90 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Anteils am 28.08.2026 auf 4,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 46,29 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Sacyr Vallehermoso betrug jüngst 3,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at