IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Sacyr Vallehermoso-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Sacyr Vallehermoso-Aktie betrug an diesem Tag 2,96 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 33,829 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,85 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Papiers am 13.02.2026 auf 4,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,85 Prozent erhöht.

Der Sacyr Vallehermoso-Wert an der Börse wurde auf 3,52 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at