IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment verdienen können.

Sacyr Vallehermoso-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Sacyr Vallehermoso-Papier investiert hätte, hätte er nun 4 578,755 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 217,95 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Papiers am 12.06.2026 auf 4,63 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 112,18 Prozent.

Alle Sacyr Vallehermoso-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at