Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Sacyr Vallehermoso-Anlage unter der Lupe
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15.06.2026 10:04:36
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren eingebracht
Sacyr Vallehermoso-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Sacyr Vallehermoso-Papier investiert hätte, hätte er nun 4 578,755 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 217,95 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Papiers am 12.06.2026 auf 4,63 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 112,18 Prozent.
Alle Sacyr Vallehermoso-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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