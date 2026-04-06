Sacyr Vallehermoso Aktie

Sacyr Vallehermoso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Rentables Sacyr Vallehermoso-Investment? 06.04.2026 10:03:47

IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sacyr Vallehermoso-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,92 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 342,231 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 4,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 525,67 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,57 Prozent angewachsen.

Sacyr Vallehermoso erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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