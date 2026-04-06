Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Rentables Sacyr Vallehermoso-Investment?
|
06.04.2026 10:03:47
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,92 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 342,231 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 4,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 525,67 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,57 Prozent angewachsen.
Sacyr Vallehermoso erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sacyr Vallehermoso S.A.
Analysen zu Sacyr Vallehermoso S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sacyr Vallehermoso S.A.
|4,45
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.