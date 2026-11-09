Sacyr Vallehermoso Aktie

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WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Performance 09.11.2026 10:03:46

IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Sacyr Vallehermoso-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Sacyr Vallehermoso-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Sacyr Vallehermoso-Aktie an diesem Tag 1,83 EUR wert. Bei einem Sacyr Vallehermoso-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 463,466 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 105,18 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 06.11.2026 auf 4,05 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 121,05 Prozent angezogen.

Sacyr Vallehermoso war somit zuletzt am Markt 3,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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