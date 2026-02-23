Sacyr Vallehermoso Aktie
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sacyr Vallehermoso-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,05 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 487,805 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 141,46 EUR, da sich der Wert eines Sacyr Vallehermoso-Papiers am 20.02.2026 auf 4,39 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 114,15 Prozent vermehrt.
Sacyr Vallehermoso wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
