IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 27.07.2025 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3,61 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investierten, hätten nun 2 771,619 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 303,77 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 24.07.2026 auf 4,80 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,04 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Sacyr Vallehermoso betrug jüngst 3,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at