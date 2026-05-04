Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Lohnender Sacyr Vallehermoso-Einstieg?
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04.05.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,27 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3 054,368 Sacyr Vallehermoso-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 288,33 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 30.04.2026 auf 4,68 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,88 Prozent angezogen.
Insgesamt war Sacyr Vallehermoso zuletzt 3,74 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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