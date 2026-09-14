Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Sacyr Vallehermoso-Anlage im Blick
|
14.09.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Sacyr Vallehermoso-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Sacyr Vallehermoso-Anteile an diesem Tag bei 1,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 62,612 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 264,47 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 11.09.2026 auf 4,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 164,47 Prozent vermehrt.
Sacyr Vallehermoso war somit zuletzt am Markt 3,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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