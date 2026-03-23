IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Sacyr Vallehermoso-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 23.03.2021 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sacyr Vallehermoso-Anteile bei 2,07 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 821,601 Sacyr Vallehermoso-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 382,84 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 20.03.2026 auf 4,02 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +93,83 Prozent.

Der Börsenwert von Sacyr Vallehermoso belief sich jüngst auf 3,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at