Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Performance unter der Lupe
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05.10.2026 10:03:43
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Sacyr Vallehermoso-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Sacyr Vallehermoso-Aktie bei 2,13 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,860 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 3,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 186,69 EUR wert. Damit wäre die Investition 86,69 Prozent mehr wert.
Sacyr Vallehermoso markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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