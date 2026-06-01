Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Sacyr Vallehermoso-Anlage unter der Lupe
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01.06.2026 10:04:06
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sacyr Vallehermoso-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Sacyr Vallehermoso-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sacyr Vallehermoso-Papier bei 3,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28,058 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 4,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,53 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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