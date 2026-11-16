Sacyr Vallehermoso Aktie

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WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214

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Sacyr Vallehermoso-Anlage im Blick 16.11.2026 10:03:29

IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sacyr Vallehermoso-Aktien gewesen.

Am 16.11.2025 wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sacyr Vallehermoso-Aktie bei 3,74 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,767 Sacyr Vallehermoso-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,76 EUR, da sich der Wert einer Sacyr Vallehermoso-Aktie am 13.11.2026 auf 4,25 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,76 Prozent angezogen.

Alle Sacyr Vallehermoso-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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