Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Langfristige Anlage
|
19.08.2026 10:03:37
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: Hätte sich eine Solaria Energia-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?
Vor 5 Jahren wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Solaria Energia-Aktie bei 16,78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 59,613 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 993,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,66 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,69 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Solaria Energia eine Börsenbewertung in Höhe von 2,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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