IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,64 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Solaria Energia-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15 748,031 Solaria Energia-Anteilen. Die gehaltenen Solaria Energia-Anteile wären am 02.06.2026 374 645,67 EUR wert, da der Schlussstand 23,79 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 374 645,67 EUR entspricht einer Performance von +3 646,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at