Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Performance im Blick
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03.06.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,64 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Solaria Energia-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15 748,031 Solaria Energia-Anteilen. Die gehaltenen Solaria Energia-Anteile wären am 02.06.2026 374 645,67 EUR wert, da der Schlussstand 23,79 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 374 645,67 EUR entspricht einer Performance von +3 646,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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