Solaria Energia Aktie

Solaria Energia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Solaria Energia-Anlage 16.09.2026 10:03:41

IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Solaria Energia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Solaria Energia-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 675,676 Solaria Energia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Solaria Energia-Papiers auf 16,49 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 138,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,39 Prozent vermehrt.

Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,17 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Solaria Energia

mehr Nachrichten

Analysen zu Solaria Energia

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Solaria Energia 16,87 2,21% Solaria Energia

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen