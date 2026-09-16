IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Solaria Energia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Solaria Energia-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 675,676 Solaria Energia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Solaria Energia-Papiers auf 16,49 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 138,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,39 Prozent vermehrt.

Solaria Energia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,17 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at