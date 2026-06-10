Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Lukratives Solaria Energia-Investment?
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10.06.2026 10:04:15
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,79 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,382 Solaria Energia-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 22,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 260,07 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 160,07 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia bezifferte sich zuletzt auf 2,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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