IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Solaria Energia-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Solaria Energia-Aktie 17,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,831 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 19,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,37 Prozent.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at