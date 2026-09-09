IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Solaria Energia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,754 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 1 288,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,85 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Solaria Energia eine Marktkapitalisierung von 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at