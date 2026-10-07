Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Performance unter der Lupe
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07.10.2026 10:03:42
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Solaria Energia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 13,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Solaria Energia-Papier investiert hätte, befänden sich nun 725,426 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 16,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 107,36 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 21,07 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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