IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Solaria Energia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Solaria Energia-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Solaria Energia-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,957 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 162,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,35 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 62,43 Prozent.

Solaria Energia wurde am Markt mit 3,21 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at