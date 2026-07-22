IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Solaria Energia-Einstiegs gewesen.

Am 22.07.2021 wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,00 EUR. Bei einem Solaria Energia-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,884 Solaria Energia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,21 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 21.07.2026 auf 18,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,21 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at