IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Solaria Energia-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,54 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 851,852 Solaria Energia-Aktien. Die gehaltenen Solaria Energia-Papiere wären am 10.02.2026 34 787,04 EUR wert, da der Schlussstand 18,79 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3 378,70 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Solaria Energia betrug jüngst 2,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
