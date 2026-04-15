Solaria Energia Aktie

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WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

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Solaria Energia-Performance 15.04.2026 10:04:18

IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Solaria Energia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 15.04.2025 wurden Solaria Energia-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,68 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 149,656 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (23,18 EUR), wäre die Investition nun 3 469,02 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 246,90 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich jüngst auf 2,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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