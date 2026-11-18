Das wäre der Verdienst eines frühen Solaria Energia-Einstiegs gewesen.

Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,70 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14 388,489 Solaria Energia-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie auf 15,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216 978,42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2 069,78 Prozent.

Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 1,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at