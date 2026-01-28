Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Solaria Energia-Anlage im Blick
|
28.01.2026 10:04:00
IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Solaria Energia-Anteile bei 18,94 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 527,983 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 783,53 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 27.01.2026 auf 18,53 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 783,53 EUR, was einer negativen Performance von 2,16 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Solaria Energia betrug jüngst 2,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
