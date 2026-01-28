IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die Solaria Energia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Solaria Energia-Anteile bei 18,94 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 527,983 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 783,53 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 27.01.2026 auf 18,53 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 783,53 EUR, was einer negativen Performance von 2,16 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Solaria Energia betrug jüngst 2,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at