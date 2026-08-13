Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Rentables Telefonica-Investment? 13.08.2026 10:03:44

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: Hätte sich ein Telefonica-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentiert?

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: Hätte sich ein Telefonica-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentiert?

Wer vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2023 wurde die Telefonica-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 3,63 EUR. Bei einem Telefonica-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,518 Telefonica-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,25 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Anteils am 12.08.2026 auf 3,64 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,25 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Telefonica belief sich zuletzt auf 20,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
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