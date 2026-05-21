IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Telefonica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Telefonica-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Telefonica-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Telefonica-Papier letztlich bei 3,93 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica-Aktie investiert, befänden sich nun 25,478 Telefonica-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica-Aktie auf 4,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,90 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 3,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 23,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at