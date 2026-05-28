IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Telefonica eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Telefonica-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,69 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Telefonica-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 270,863 Telefonica-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.05.2026 1 086,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,01 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 8,64 Prozent.

Telefonica war somit zuletzt am Markt 22,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at