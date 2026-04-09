IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Telefonica-Aktie Anlegern gebracht.

Am 09.04.2016 wurden Telefonica-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,556 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,97 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 08.04.2026 auf 3,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,03 Prozent verringert.

Telefonica war somit zuletzt am Markt 21,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at