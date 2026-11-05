Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Rentables Telefonica-Investment?
|
05.11.2026 10:03:20
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Telefonica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26,645 Telefonica-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (3,45 EUR), wäre die Investition nun 91,90 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,10 Prozent abgenommen.
Telefonica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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