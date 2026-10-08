Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Frühe Anlage 08.10.2026 10:03:23

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 3 Jahren verloren

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Telefonica-Aktien verlieren können.

Das Telefonica-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Telefonica-Anteile bei 3,79 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 639,916 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 3,43 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 044,35 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,56 Prozent verringert.

Telefonica wurde am Markt mit 19,00 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
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