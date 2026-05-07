IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Telefonica-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,89 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica-Aktie investiert, befänden sich nun 126,735 Telefonica-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 495,91 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 06.05.2026 auf 3,91 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,41 Prozent abgenommen.

Telefonica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at