Heute vor 10 Jahren wurden Trades Telefonica-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 404,451 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 755,47 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 18.11.2026 auf 3,39 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 52,45 Prozent.

Am Markt war Telefonica jüngst 19,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at