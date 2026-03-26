IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Telefonica-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Telefonica-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,77 EUR. Bei einem Telefonica-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 265,393 Telefonica-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Telefonica-Anteile wären am 25.03.2026 988,32 EUR wert, da der Schlussstand 3,72 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 20,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at