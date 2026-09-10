Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Rentables Telefonica-Investment?
|
10.09.2026 10:03:55
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Telefonica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 260,010 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 3,57 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 929,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,10 Prozent verringert.
Telefonica war somit zuletzt am Markt 20,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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