IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Telefonica gewesen.

Das Telefonica-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Telefonica-Anteile bei 4,05 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica-Aktie investiert, befänden sich nun 2 466,700 Telefonica-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 316,72 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Anteils am 22.04.2026 auf 3,78 EUR belief. Mit einer Performance von -6,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Telefonica-Wert an der Börse wurde auf 22,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at