Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Profitable Telefonica-Investition? 16.07.2026 10:03:23

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Telefonica gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Telefonica-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,65 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 736,727 Telefonica-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 811,17 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Anteils am 15.07.2026 auf 3,59 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,89 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Telefonica belief sich zuletzt auf 20,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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