Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

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Profitabler Telefonica-Einstieg? 25.06.2026 10:04:10

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Telefonica-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Telefonica-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 642,385 Telefonica-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 721,33 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Anteils am 24.06.2026 auf 3,68 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,79 Prozent.

Der Börsenwert von Telefonica belief sich jüngst auf 20,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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